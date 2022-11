POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Motorrads in der Lohstraße - Zeugen gesucht

Bad Essen (ots) - Bereits am Donnerstagvormittag, den 03.11.2022, kam es zu einer Unfallflucht in der "Lerchenstraße" in Bad Essen. Zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr streifte ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Arztpraxis unweit der Straße "Drosselweg" einen grauen Toyota. Der Verursacher fuhr nach dem Verkehrsunfall weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden in ...

