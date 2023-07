Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufgefahren

Offenburg (ots)

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer war am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der B33a aus Offenburg kommend in Richtung Anschlussstelle Offenburg unterwegs. Auf Höhe der Überfahrt zur BAB 5 in Richtung Karlsruhe fuhr der Mann offenbar infolge Unachtsamkeit und Alkoholeinwirkung auf eine verkehrsbedingt an einer "rot" anzeigenden Ampelanlage stehenden Citroen-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde die 33 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet, der Führerschein in Verwahrung genommen und eine Blutentnahme angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Nun erwartet den Mann eine Strafanzeige.

