Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Finanzieller Schaden durch Betrug, Warnung der Polizei

Bühl (ots)

Trotz etlicher Warnungen gelingt es Betrügern leider immer wieder, durch erfundene Geschichten am Telefon einen finanziellen Schaden bei den Opfern zu verursachen. So auch am Mittwochabend in einem Stadtteil von Bühl. Die Masche "Falscher Polizeibeamter" brachte eine Seniorin durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger am Telefon dazu, ihre EC-Karte und Pin an die Unbekannten zu übergeben. Im Anschluss wurde ersten Ermittlungen zufolge eine Abbuchung von 2.000 Euro getätigt.

Nachdem die Mittachtzigerin misstrauisch wurde, informierte sie folgerichtig ihre Angehörigen. Nun ermitteln die Beamten der Kriminalpolizei wegen Betruges.

Die Polizei warnt: - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/ma

