Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Muggensturm (ots)

Am Mittwoch gegen 0:15 Uhr kam ein alkoholisierter 46-Jähriger der Aufforderung, eine Bar am Bahnhofsplatz zu verlassen, nur widerwillig nach. Obwohl ihm schon zuvor ein Platzverweises erteilt wurde, bewegte sich der Störenfried gegen 0:40 Uhr wieder in Richtung der Gaststätte. Trotz seines deutlich erkennbar alkoholisierten Zustands benutzte der Mann sein mitgeführtes Fahrrad. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Mittvierziger heftig zur Wehr, bespuckte hierbei eine Beamtin und verletzte diese leicht. Der Mann konnte schließlich mit großer Kraftanstrengung fixiert und in Handschellen gelegt werden. In Folge wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in einer Zelle. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell