Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Räuberischer Diebstahl, Hinweise erbeten

Hornberg (ots)

Zu einem mutmaßlichen räuberischen Diebstahl kam es am Dienstag gegen 12:15 Uhr in einer Lebensmittelfiliale in der Straße "Markgrafenwiese". Nach ersten Erkenntnissen befüllte ein bislang unbekannter Dieb zunächst einen Einkaufswagen mit verschiedenen Artikeln im Wert von mehr als 300 Euro. Im Anschluss verstaute der Unbekannte die Gegenstände in einem mitgebrachten, schwarzen Rucksack sowie in seiner Hosentasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem er vor dem Verlassen einer Schiebetür von zwei Zeugen angesprochen wurde, stellte er den Rucksack ab und flüchtete, indem er eine Personensperre durchbrach, in Richtung Hohenweg. Beide Zeugen wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 70 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter den Rufnummer: : 07834 8357-0 oder 0781 21-2820 erbeten.

