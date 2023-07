Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Kollision zweier Fahrzeuge

Lahr (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der B415 im Bereich des Auffahrtsastes der Raiffeisenstraße zur Kollision zweier Fahrzeuge, als ein 77-jähriger BMW-Fahrer in Fahrtrichtung des Autobahnzubringers unachtsam vom Einfädelungsstreifen auf die Bundesstraße wechselte, ohne einen heranfahrenden 57-jährigen Fiat-Fahrer zu beachten. Der 57-Jährige war ebenso auf der B415 in Fahrtrichtung des Autobahnzubringers unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnisse zog der Endsiebziger von der Einfädelspur abrupt nach links und kollidierte hierbei mit dem daneben befindlichen Fiat-Fahrer. Der 57-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde für die weitere medizinische Versorgung in das Klinikum nach Lahr gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe.

/se

