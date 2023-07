POL-OG: Rastatt, A5 - Fahrzeugbrand

Kehl, Kork (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr nachts bis 8:30 Uhr morgens gelang es bislang unbekannten Personen in eine Schule in der Landstraße einzubrechen und technischen Geräte zu entwenden. Wie die Langfinger in das Gebäude gelangten ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder ...

mehr