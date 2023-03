Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Grauer Bulli nach Verkehrsunfall flüchtig.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (01.03.2023) ereignete sich zwischen 22:00 und 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Fahrzeuge bei einem Überholmanöver berührten. Der beteiligte dunkelgraue Bulli setzte trotz des Unfalls seine Fahrt fort. Der 26-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem weißen Renault Clio auf der Hauptstraße und wollte in den Nienheider Weg einbiegen. Der flüchtige Bullifahrer überholte ihn im Moment des Abbiegens, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen.Ohne anzuhalten, flüchtete der Bullifahrer in Richtung Bad Salzuflen. Am Renault entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet diese, sich bei dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

