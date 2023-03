POL-LIP: Bad Salzuflen.Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt.

Polizei Lippe

Ein Verkehrsunfall auf der Herforder Straße führte am Montagmittag (01.03.2023) gegen 13:28 Uhr zu leichten Verletzungen eines 19-jährigen Motorradfahrers. Der Mann aus Bad Salzuflen war mit seiner KTM in Richtung Bad Salzuflen unterwegs, als eine vorrausfahrende 72-jährige Frau mit ihrem Nissan Micra bremste. Der 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Nissan auf, wodurch er stürzte. Das Motorrad wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von etwa 1.500 Euro. Der verletzte Salzufler wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

