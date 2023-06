POL-OG: Gernsbach, L564 - Wildunfall, Zeugen gesucht

Kehl, K5374 (ots) - Der am 3. Juni 2023 auf der K5374 zwischen Zierolshofen und Legelshurst verunfallte Motorradfahrer ist am Mittwoch in einem Offenburger Krankenhaus verstorben. /wo Pressemitteilung vom 5. Juni 2023, 12:38 Uhr Kehl, K5374 - Erfolgreich reanimiert Medizinische Gründe dürften nach derzeitigen Erkenntnissen dafür ursächlich gewesen sein, dass ein 67 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagabend auf der ...

