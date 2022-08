FW Kranenburg: Flächenbrand

Kranenburg (ots) - Im Nachtrag zur der Meldung "Gastank in Flammen" von vor 1,5 Stunden wird mitgeteilt, dass der brandverletzte 16jährige Mitarbeiter der Fremdfirma, der bei dem Unfall auf einem Firmengelände im Kranenburger Gewerbegebiet Hammereisen bei einem in Brand geratenen Gastank, gegen Abend vom Krankenhaus Kleve in ein Brandverletzungszentrum geflogen wurde. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr ...

