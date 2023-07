POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Muggensturm (ots) - Am Mittwoch gegen 0:15 Uhr kam ein alkoholisierter 46-Jähriger der Aufforderung, eine Bar am Bahnhofsplatz zu verlassen, nur widerwillig nach. Obwohl ihm schon zuvor ein Platzverweises erteilt wurde, bewegte sich der Störenfried gegen 0:40 Uhr wieder in Richtung der Gaststätte. Trotz seines deutlich erkennbar alkoholisierten Zustands benutzte der Mann sein mitgeführtes Fahrrad. Im Zuge der ...

mehr