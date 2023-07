POL-OG: Baden-Baden - Einbruch

Bühl (ots) - Trotz etlicher Warnungen gelingt es Betrügern leider immer wieder, durch erfundene Geschichten am Telefon einen finanziellen Schaden bei den Opfern zu verursachen. So auch am Mittwochabend in einem Stadtteil von Bühl. Die Masche "Falscher Polizeibeamter" brachte eine Seniorin durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger am Telefon dazu, ihre ...

mehr