Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen geraten an der Eichendorffschule wiederholt in Brand

Schöningen, Eichendorffstraße (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Hinterhof einer Schule in der Eichendorffstraße mehrere Müllcontainer in Brand.

Aufmerksame Zeuge hatte gegen 05.20 Uhr Rauch sowie Feuer auf dem Schulhof bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Polizei standen mehrere Mülltonnen in Vollbrand, von denen lediglich die Reifen und Reste des Inhalts übrigblieben. Mehrere weitere Tonnen wurden durch die starke Hitze beschädigt.

Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung kam es zu einem Sprung einer Fensterscheibe. Zu weiteren Personen- oder Gebäudeschaden kam es nach ersten Einschätzungen nicht.

Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindesten 2.500 Euro belaufen.

Nur dem beherzten Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen ist es zu verdanken, dass hier Schlimmeres verhindert werden konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann einen technischen Defekt definitiv ausschließen.

Bereits am Mittwoch in der Woche vor Ostern, sowie am 17.04.23 gerieten mehrere Müllcontainer auf dem Schulhof in Brand. Damals entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro und 1.500 Euro (wir berichteten).

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen nicht ausschließen und geht von Brandstiftung aus.

Von daher suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Insbesondere ist der Zeitraum zwischen 04.30 Uhr und der Brandentdeckungszeit 05.20 Uhr für die Ermittler von großem Interesse. Möglicherweise sind ja in diesem Zeitraum Anwohnern oder Passanten verdächtige Personen auf dem Schulhof aufgefallen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell