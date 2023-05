Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 2 Fahrzeuge beschädigt - 66-Jähriger mit 2,53 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Osseweg, Westerbreite 02.05.2023, 14.42 Uhr

Zwei Fahrzeuge hat ein 66 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg beschädigt und dabei eine Verkehrsunfallflucht und eine Trunkenheitsfahrt begangen.

Der 66-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14.42 Uhr mit seinem VW Caddy im Osseweg, nahe der Ecke Karl-Werner-Straße zunächst in einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat. Zeugen beobachteten den Unfall und berichteten später, dass der Caddy in Schlangenlinien unterwegs war und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr er weiter und krachte Minuten später in der Straße Westerbreite auf einen an der roten Ampel wartenden BMW.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten staunten nicht schlecht, denn der 66 Jahre alter Fahrer des VW Caddy zeigte neben starkem Alkoholgeruch in der Atemluft auch starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen.

Ein Atemalkoholtest erbrachte Klarheit: 2,53 Promille. Dem 66-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell