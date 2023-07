Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 190 Tage JVA - Bundespolizei nimmt zweifach Gesuchten fest

Dortmund - Bremen (ots)

Am Sonntagmorgen (02. Juli) nahmen Bundespolizisten einen 30-Jährigen am Dortmunder Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Bremen ließ bereits mehrfach nach ihm fahnden.

Gegen 06 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund, als ihnen ein Mann auffiel, welcher beim Erblicken der Beamten flüchtete. Die Einsatzkräfte kontrollierten den 30-Jährigen. Er wies sich mit einem vorläufigen Personalausweis aus. Währenddessen verhielt sich der Deutsche zunehmend nervöser. Die Polizisten recherchierten, dass der Mann bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bremen gesucht wird. Das Amtsgericht Bremen verurteilte den Mann bereits 2019 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 10 Euro und im März 2022 wegen Erschleichens von Leistungen in sieben Fällen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10 Euro.

Der Bremer hatte weder die geforderten Geldstrafen (in Höhe von 1.900 Euro) bisher beglichen, noch sich der Ladung zum Strafantritt gestellt. Nach seiner Festnahme brachten Bundespolizisten den Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell