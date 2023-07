Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 23-Jähriger beleidigt Bundespolizisten und ejakuliert vor diesen

Essen - (ots)

Am gestrigen Montagabend (03. Juli) stellten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann fest. Dieser zeigte den Beamten den Mittelfinger und manipulierte an seinem Glied.

Gegen 20 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 23-Jährigen. Dieser konnte keinerlei Ausweisdokumente vorweisen. Daraufhin brachten die Beamten den marokkanischen Staatsbürger zur Bundespolizeiwache. Mit einem Fingerabdruckscan konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Des Weiteren ermittelten die Beamten, dass dieser sich seit mehreren Monaten unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Daher wurde er vorläufig festgenommen.

Der 23-Jährige verhielt sich währenddessen unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte in französischer Sprache. Zudem zeigte er diesen seinen Mittelfinger. Plötzlich rieb sich der Betroffene an seinem Glied und manipulierte an diesem vor den Augen der Polizisten. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach.

Ein Arzt untersuchte den Mann ohne festen Wohnsitz, bevor er in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht wurde. Die zuständige Ausländerbehörde entschied schließlich, dass der 23-Jährige aufgrund bestehender Fluchtgefahr in Gewahrsam zu nehmen ist.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell