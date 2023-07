BPOL NRW: Bundespolizei stellt Diebesduo mit fünf Parfums

Hamm (ots) - Am Samstagmorgen (1.Juli) haben Beamte der Bundespolizei einen 30-jährigen Mann im Hauptbahnhof Hamm verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Dortmund suchte den Mann mit gleich drei Haftbefehlen. Das Amtsgericht Hamm verurteilte den Mann in den Jahren 2020 und 2022 in drei Verfahren wegen Beleidigung, Betrug und einem Verstoß gegen das ...

