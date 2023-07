Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brennende Abfalltonnen - Hinweise ++ Bienenbüttel - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - drei Leichtverletzte ++ Bienenbüttel - Asphaltmasse im Naturschutzgebiet entsorgt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - (Versuchte) Diebstähle aus Pkw - Hinweise

Am 12.07. zwischen 10:00 und 16:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Opel Corsa innerhalb eines Parkhauses Am Berge ein. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 12.07. zwischen 15:30 und 19:30 Uhr in einem Parkhaus in der Uelzener Straße. Unbekannte schlugen auch dort die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Nissan ein und entwendeten eine Geldbörse. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl und versuchter Raub

Zu einem versuchten Raub kam es am 12.07. gegen 19:00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Großen Bäckerstraße. Ein 42-Jähriger begab sich kurz vor Ladenschluss in Richtung des Kassenbereiches und suchte die Verkäuferin auf, um dieser zu drohen. Die Verkäuferin flüchtete daraufhin in den hinteren Bereich des Geschäftes. Der 42-Jährige entfernte sich und entwendete in der Folge noch eine Tasche eines Passanten Am Sande, welche er jedoch wieder zurückgab. Zudem beleidigte er weitere Passanten und die eingesetzten Polizeibeamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Kontrollen des Durchfahrtsverbotes

Am 12.07. kontrollierten Polizeibeamte das Durchfahrtsverbot im Bereich der Erbstorfer Landstraße. Zwischen 09:30 und 10:15 Uhr konnten mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden. Insgesamt 15 mündliche Verwarnungen wurden ausgesprochen. Auch im Verlauf des Nachmittages wurden Kontrollen im Heidkoppelweg durchgeführt. Auch hier mussten gut 70 Autofahrer mündlich verwarnt werden. Weitere Kontrollen folgen ..

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Hinweise

In der Nacht vom 12.07. auf den 13.07.brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße Bei der Pferdehütte ein. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brennende Abfalltonnen - Hinweise

Am Morgen des 13.07. kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Brand einer Abfalltonne im Bereich des Liebesgrundes Hinter der Bardowicker Mauer. Kurzzeitig danach brannte eine weitere Mülltonne aus unbekannten Gründen im Bereich des Kreidebergsees. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln, OT. Breselenz - Zigarettenautomat geplündert - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht zum 11.07. rissen Unbekannte einen Zigarettenautomaten neben einer Bushaltestelle in der Dorfstraße aus der Verankerung und öffneten diesen gewaltsam in einem nahegelegenen Waldstück. Dort wurde der Automat von Zeugen gefunden. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Fensterscheibe eingeschlagen - Hinweise

In der Nacht vom 11.07. auf den 12.07. schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe, vermutlich mit einem Mülleimer, der Jugendherberge in der Fischerhofstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Ebstorf - Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Breslauer Straße am 12.07. gegen 21:45 Uhr wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer eines Pkw VW ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Fahrzeugführer beeinflusst und betrunken

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.07. gegen 01:30 Uhr in der Schillerstraße wurde festgestellt, dass der 31-jährige Fahrer eines Pkw Kia unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille, zudem stand der Fahrer unter Kokaineinfluss. Eine Fahrerlaubnis hatte der 31-Jährige ebenfalls nicht vorzuweisen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bienenbüttel - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - drei Leichtverletzte

Am 12.07. kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 42 zwischen Bienenbüttel und Niendorf. In einer Rechtskurve kam eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot auf regennasser Fahrbahn von dieser ab und schleuderte in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Citroen. Die 21-Jährige, ihr 26-jähriger Mitfahrer und der 50-jährige Fahrer des Pkw Citroen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Bienenbüttel - Asphaltmasse im Naturschutzgebiet entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte luden vermutlich im Verlauf des 12.07. rund 14 Kubikmeter Asphaltmasse in einem Naturschutzgebiet ab. Die Örtlichkeit liegt im Bereich der Wegekreuzung Butterberg (an der Gemeindegrenze Barnstedt Richtung Beverbeck). Der Asphalt wurde im Bereich einer Feldzufahrt abgeladen. Eine Spurensicherung ist erfolgt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Lkw, nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-954000, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell