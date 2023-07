Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ E-Bike-/Pedelec-Kurs für Elektrofahrradnutzende (über 65 Jahre) von Verkehrswacht, ADFC und Polizei in Lüneburg ++ noch fünf kostenfreie Kurse in 2023 ++ Jetzt schnell anmelden! ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

++ E-Bike-/Pedelec-Kurs für Elektrofahrradnutzende (über 65 Jahre) von Verkehrswacht, ADFC und Polizei in Lüneburg ++ noch fünf kostenfreie Kurse in 2023 ++ Jetzt schnell anmelden! ++

Lüneburg

In 2023 setzt die Polizei ihr Engagement zusammen mit dem ADFC Lüneburg und Verkehrswacht Lüneburg fort und bietet noch bis Oktober fünf Kurse für Elektrofahrrad-Nutzende an. Das Programm mit dem Titel "Fit mit dem Pedelec" richtet sich an Radfahrende die über 65 sind. Die Kurse sind kostenfrei. In Lüneburg teilen sich Moderatoren/Trainer vom ADFC Lüneburg und Polizei Lüneburg diese Termine auf.

Zum Start des Kurses treffen wir uns mit maximal 12 Teilnehmern zur Theorie, wo wir aktuelle Regeln und Unfallgefahren besprechen. Danach fahren wir mit den E-Bikes zum Verkehrsübungsplatz, wo wir auf einem Fahrradparcours den Umgang mit E-Bikes üben. Alle Trainer sind fahrradbegeistert und freuen sich auf eine lockere Runde, bei der wir alle Fragen beantworten und natürlich viel miteinander ins Gespräch kommen. Die Zielgruppe Ü65 ist laut Unfallstatistiken besonders verletzungsgefährdet, wenn es zu einem Unfall mit dem Fahrrad/Pedelec kommt. In der Theorie sprechen wir über die Gefahren. In unserem praktischen Teil hat sich gezeigt, dass man durch wenig Aufwand das Handling mit dem Fahrrad sehr verbessern kann.

Dauer: 3-4 Stunden

Preis: Kostenfrei - mit Bitte um Spende für die Verkehrswacht oder den ADFC.

Ort: Innerhalb der Stadt Lüneburg. Den genauen Ort erfahren Sie, nachdem Sie sich angemeldet haben.

Termine für das Jahr 2023:

24.07., 10:00-14:00 Uhr

12.08., 12:00-16:00 Uhr 23.08., 10:00-13:30 Uhr 19.09., 10:00-13:30 Uhr 16.10., 10:00-14:00 Uhr

Voraussetzung: Sie sind mindestens 65 Jahre alt, haben ein Elektrofahrrad und bringen einen Fahrradhelm mit. Der Kurs fängt mit Theorie an und hat einen Praxis-Anteil in einer Gruppe von 10 bis 12 Teilnehmern.

Anmeldung: Bitte schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Terminwunsch an pedeleclg@yahoo.com

Wir freuen uns über viele Anmeldungen.

Aktuelle Änderungen und alle Infos finden Sie auch unter: https://www.landesverkehrswacht.de/verkehrswacht-lueneburg-ev/e-bike-kurse-fuer-ue65/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell