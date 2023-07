Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 14.07.-16.07.23 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Großkontrolle der Polizei Lüneburg

Am späten Freitagnachmittag bis in die Abendstunden hinein wurde verstärkt die Autoposer - und Tuningszene im Stadtgebiet kontrolliert. Es wurden Pkw mit unerlaubten Bauartveränderungen festgestellt und mehrere Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Geldbörse aus dem Pkw entwendet

In der Freitagnacht wurde im Bereich der Sülzwiesen die Seitenscheibe von einem Pkw eingeschlagen und aus der in der Ablage liegenden Geldbörse Bargeld entnommen. Täter konnte anschließend flüchten.

Lüneburg - Vandalismus an mehreren Pkw

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Pkw in den Straßen Am Galgenberg, Hügelstraße und Hohe Luft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 04131/8306-2215 auf.

Lüneburg - Einbruch in das Johanneum

Am Sonntagmorgen wurde ein Einbruch ins Johanneum gemeldet. Unbekannte sind in das Schulgebäude gelangt und haben mehrere Bücher herausgeholt. Anschließend wurden die Bücher auf dem Schulgelände verbrannt.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Fundunterschlagung

Eine 29-jährige männliche Person wurde am Freitag auf einem Orange angesprühten Damenfahrrad angetroffen. Der Mann fand das Fahrrad vor drei Wochen und entschied sich, es zu behalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Betäubungsmittelfund

Am Freitagmittag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass eine 21-jährige männliche Person Kontakt zu Betäubungsmitteln haben würde. Die Person konnte in den Abendstunden mit vier Freunden in einem Pkw angetroffen werden. Nicht nur der 21-Jährige, auch drei weitere Fahrzeuginsassen führten Betäubungsmittel mit sich. Im Rahmen einer Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen wurden größere Mengen Betäubungsmittel und auch Waffen gefunden. Ihm wird unter anderem der Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Auch gegen die drei Fahrzeuginsassen wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbes und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Dannenberg - Fahren unter Restalkoholeinfluss

Am Freitagmorgen wird ein 40-jähriger Mann im Bereich Dannenberg durch die Polizei kontrolliert. Der Mann führte einen Pkw, obwohl er eine Atemalkoholkonzentration von 0,52 Promille hatte. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Dannenberg - Verkehrsunfälle durch Pedelec-Fahrer

Im Bereich Dannenberg kam es am Samstag innerhalb einer Stunde zu zwei Verkehrsunfällen durch gestürzte Pedelec-Fahrer. Der 66-jährige Mann und die 68-jährige Frau stürzten jeweils alleinbeteiligt und verletzten sich dabei schwer. Sie wurden in örtliche Krankenhäuser verbracht.

Amt Neuhaus - Tankbetrug

Ein unbekannter Täter betankte einen Benzinkanister mit 16 Litern Kraftstoff. Statt den fälligen Betrag zu bezahlen, entfernte sich der Täter mit dem Benzin von der Örtlichkeit.

Bergen - Eine folgenreiche Abkühlung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kletterten sieben Personen über den Zaun eines Freibades, um dort zu baden. Die 38 - 51 Jahre alten Personen erwarten nun Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches.

Uelzen

Barum - Fahrraddiebstahl durch LKW-Fahrer

Am Freitag kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in Barum. Die Geschädigte konnte noch sehen, dass ein LKW-Fahrer mit bulgarischem Kennzeichen das Fahrrad eingeladen und sich danach in Richtung B4 entfernt habe. Die hinzueilende Polizei konnte den LKW in 10 km Entfernung feststellen und anhalten. Das Fahrrad konnte beim LKW-Fahrer aufgefunden und wieder ausgehändigt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Bienenbüttel/B4 - Kontrolle des Durchfahrtverbotes

Die Polizei hat am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr das Durchfahrtverbot der B4 bei Bienenbüttel aufgrund der Baustelle kontrolliert. In dieser Zeit konnten insgesamt 4 Verstöße geahndet werden. Weitere Kontrollen sind in Planung.

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen jungen Männern

Am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr ist es in der Gudesstraße in Uelzen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22 und 23 Jahre alten Mann gekommen. Nach einem zunächst verbalen Streit habe man sich auch körperlich angegangen. Die Polizei wurde dazu gerufen und konnte die Situation schlichten. Strafanzeige wegen Körperverletzung ist erstattet worden.

Uelzen - Geburtstagsfeier eskaliert

Am Samstag gegen 22.00 Uhr ist es im Hoevermannskamp in Uelzen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 40 Jahre alten Frau und einer 15 Jahre alten Jugendlichen gekommen. Eigentlich wollte man zusammen Geburtstag feiern bis ein Streit eskaliert sei. Die 40 Jahre alte Frau habe daraufhin die Jugendliche gegen einen Schrank gestoßen. Diese habe sich dabei verletzt und der Schrank wurde beschädigt. Die alkoholisierte Dame ließ sich auch durch die Polizei nicht beruhigen und musste schlussendlich in Polizeigewahrsam genommen werden.

Oetzen - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Am Samstag ist die Komplettentwendung eines Zigarettenautomaten in Oetzen zur Anzeige gebracht worden. Unbekannte Täter haben diesen in der Lüneburger Straße augenscheinlich von der Wand gerissen und im Gänze entwendet. Im Verlauf des Tages meldet sich ein Spaziergänger aus dem Bereich Wriedel-Schatensen, welcher einen Zigarettenautomaten in der Feldmark bei Schatensen findet. Dieser ist aufgebrochen und komplett entleert worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den Automaten aus Oetzen. Die Polizei sucht Anwohner aus Oetzen, die etwas von dem Diebstahl mitbekommen haben könnten, Tel. 0581-9300.

Bad Bevensen - Einbruch in Restaurant

In der Kirchenstraße in Bad Bevensen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruchdiebstahl in ein Restaurant gekommen. Durch den unbekannten Täter sind Sammel- /Spendenkassen aus dem Restaurant entwendet worden.

Uelzen - Versuchter Einbruch in Cafe in Uelzener Innenstadt

Zwei unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht in ein Cafe in der Uelzener Innenstadt einzubrechen. Hierbei sind sie jedoch von Anwohnern gestört worden und geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0581-9300 entgegen.

B 191 bei Rosche - Betrunkener LKW-Fahrer

Am Samstag gegen 23.40 Uhr wird ein auffällig fahrender LKW auf der B 191 zw. Rätzlingen und Rosche gemeldet. U.a. fährt der LKW mit 10 km/h und offener Ladeklappe. Bei einer Überprüfung des LKW wird festgestellt, dass der 50 Jahre alte LKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,78 Promille aufweist. Er ist zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizei nach Uelzen genommen worden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Halligdorf - Betrunken und ohne Führerschein ein Verkehrsschild umgefahren

Am Samstag kommt es gegen 22.16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Halligdorf. Der Fahrer eines Smart mit Uelzener Kennzeichen habe ein Schild umgefahren und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallverursacher erscheint dann wieder am Unfallort und versucht fußläufig zu fliehen. Er kann durch Anwohner bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,56 Promille. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

