Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald): Unbekannte flüchten nach versuchter Geldautomatensprengung

Freiburg (ots)

Unbekannte haben versucht, in der Nacht auf Donnerstag, 23.02.2023, einen Geldautomaten in Auggen zu sprengen. Ein Zeuge verständigte gegen 3.45 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen im Bereich des Automaten in der Straße "An der Sonnberghalle" bemerkte. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Personen nicht aufgegriffen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bereiteten die Unbekannten die Sprengung des Automaten vor. Dazu wurde ein mit einer Gasflasche verbundener Schlauch in den Automaten eingeführt, die Täter brachen ihr Vorhaben jedoch ab, bevor es zur Einleitung des Gases kam. Ein Schaden entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Zum Zwecke der Sicherung des Gasbehälters wurde in der Nacht die Feuerwehr hinzugerufen. Der Tatort wurde vorübergehend abgesperrt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

