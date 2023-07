Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++ Dannenberg - Uneinsichtige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss ++ Lüchow - Unfallflucht auf Parkplatz - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18.07.2023

Lüneburg

Südergellersen - Auseinandersetzung in Wohnunterkunft

In den Abendstunden des 17.07. kam es innerhalb einer Wohnunterkunft im Forstweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 22:00 Uhr gerieten zwei 48 und 39 Jahre alte Männer in einen Streit, sodass der 48-Jährige geschlagen wurde. Ein weiterer 43 Jahre alter Mann kam hinzu und schlug den 39-Jährigen mehrfach, sodass dieser eine Platzwunde davontrug. Die alkoholisierten Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Kennzeichen entwendet - Hinweise

Im Verlauf des 17.07. entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen eines Pkw Renault Twingo. Dieser befand sich zwischen 06:30 und 18:00 Uhr geparkt im Bereich der Johanna-Kirchner-Straße.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 17.07. gegen 11:20 Uhr im Kreuzungsbereich Hamburger Straße Ecke Am Alten Eisenwerk. Eine 43-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat 500 befuhr die Hamburger Straße stadteinwärts und beabsichtigte in die Straße Am Alten Eisenwerk abzubiegen. Hierbei missachtete sie vermutlich die rote Ampel, sodass es mit einem 53-Jährigen und ihrem Pkw Volvo zu einer Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Scharnebeck - Sportboot mit starkem Wellenschlag beschädigt Ruderboot

Zu einer Gefährdung des Schiffsverkehrs kam es bereits am 14.07. gegen 19:00 Uhr im Bereich des unteren Vorhafens auf dem Elbe-Seiten-Kanal. Ein 70-jähriger Fahrer eines Sportbootes verursachte starken Wellenschlag, sodass ein Ruderboot (Renneiner) auf einen Steg geschleudert und beschädigt wurde. Zwei weitere Boote konnten durch erfahrene Ruderer gesichert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Fahrt ohne Führerschein und unter Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 17.07. gegen 18:30 Uhr in der Straße Klein Breese wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer eines Pkw VW ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem stellte sich heraus, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg - Uneinsichtige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Am 17.07. gegen 21:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hermann-Löns-Straße festgestellt, dass die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,3 Promille. Darüber hinaus hat die 63-Jährige derzeit ein Fahrverbot. Der Fahrzeugschlüssel musste durch Polizeibeamte sichergestellt werden, da die Fahrerin sich uneinsichtig über ihr Verhalten zeigte.

Lüchow - Unfallflucht auf Parkplatz - Hinweise

Am 17.07. kam es vermutlich gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Dannenberger Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigt vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw VW Taigo, sodass dieser beschädigt wurde und flüchtete in der Folge. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Unter Einfluss aus dem E-Scooter

Am Abend des 17.07. wurde gegen 18:00 Uhr ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell