Polizei Gütersloh

POL-GT: Suchmaßnahmen erfolgreich - Vermisster 83Jähriger aus Gütersloh wohlbehalten aufgefunden

Gütersloh (ots)

Die umfangreichen Suchmaßnahmen nach einem 83jährigen Gütersloher führten zu einem schnellen Erfolg. Der Mann wurde aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen wohlbehalten in Bielefeld-Ummeln angetroffen. Hier wurde er von den glücklichen Angehörigen abgeholt. Der Zeuge befand sich am frühen Sonntagmorgen (14.05) auf der Heimfahrt von seiner Nachtschicht und hatte den Fahndungsaufruf zuvor zur Kenntnis genommen. Bis zum Eintreffen der Polizei blieb er dann bei dem Vermissten. Die Polizei Gütersloh bedankt sich für die Mithilfe. (AM)

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell