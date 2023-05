POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwoch (10.05., 10.30 - 16.30 Uhr) fanden in Gütersloh umfangreiche Verkehrskontrollen statt. Zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr wurden an der Verler Straße in Höhe der Mansergh Barracks Geschwindigkeiten gemessen. Insgesamt fuhren 13 Personen zu schnell bei erlaubten 50 km/h. Gegen sieben wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Fünf zahlten vor Ort ein Verwarngeld. ...

