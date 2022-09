POL-PDLD: Neuburg/Rhein - Geparktes Auto gerammt und geflüchtet

Rheinzabern (ots) - Am 28.09.2022, um 07.25 Uhr, befuhr eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad den parallel zur Jockgrimer Straße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung IGS Rheinzabern. An der Einmündung zur Straße Im Steingebiss überquerte sie die Straße und wurde hierbei am Hinterrad von einem blauen Kleinwagen gestreift, der aus dem Wohngebiet kam und in ...

mehr