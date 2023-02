Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Schwelbrand im Versorgungsschacht

Freiburg (ots)

Zu einem Schwelbrand in einem Versorgungsschacht kam es am Dienstag, 21.02.2023 gegen 13.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Mühleweg. Bei Reparaturarbeiten an einer metallenen Rohrleitung entfachte sich, vermutlich durch den Einsatz eines Gasbrenners, ein Schwelbrand. Der Rauch gelangte über den Schacht ihn vier innenliegende Bäder des Mehrfamilienhauses. Die angerückte Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell eindämmen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Brandschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell