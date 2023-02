Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Raub - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Samstag, 18.02.2023, am Abend, soll ein 28-jähriger Mann in der Schwarzwaldstraße eine 44-jährige Frau körperlich angegangen und deren Mobiltelefon entwendet haben. Der 28-jährige Mann ging zunächst flüchtig, konnte aber im Verlauf der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Das zuvor entwendete Mobiltelefon konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den 28-jährigen tunesischen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Freiburg Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell