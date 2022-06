Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Heitersheim: Brand im Bereich Uhlandstraße

Freiburg (ots)

Am 23.06.202,2 gegen 14.45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in Heitersheim im Bereich Uhlandstraße ein Gebäude in Brand stehe. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es nicht um ein Wohngebäude, sondern um einen Handwerksbetrieb. Ersten bisher ungesicherten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um einen Brand einer Photovoltaikanlage handeln. Die Feuerwehr ist dort derzeit im Einsatz. Die Bewohner in den umliegenden Häusern wurden vorsorglich gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bisher gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

ci/ ö

