Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Krankenfahrstuhl einem 80-Jährigen gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Ein 80-jähriger Bislicher kaufte aufgrund einer schweren Behinderung einen elektrischen Krankenfahrstuhl, der über einen Paketdienst am 29.07. gegen 17.25 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Heinrichstraße zugestellt worden war.

Da der 80-Jährige zum Zustellungszeitpunkt nicht zu Hause war, hat ein Unbekannter offenbar den Krankenfahrstuhl angenommen und für sich behalten.

Alle selbstständigen Recherchen des 80-Jährigen verliefen bis jetzt im Sande.

Bei dem Krankenfahrstuhl handelt es sich um einen roten "Transformator 4-Rad Mobility Scooter".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell