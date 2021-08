Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Auffahrunfall mit drei Verletzten

Wesel (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Voerder Autofahrer mit einem 67-jährigen Beifahrer aus Dinslaken die Willy-Brandt-Straße in Richtung Voerde. Kurz vor der Frankfurter Straße in Höhe eines Restaurants musste der Voerder verkehrsbedingt halten.

Ein nachfolgender 70-jähriger Autofahrer aus Voerde fuhr aus ungeklärter Ursache auf das Auto auf.

Der 67-Jährige und der 70-Jährige erlitten schwere Verletzungen, der 27-Jährige verletzte sich leicht.

Die Polizei führte den Verkehr einseitig an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme vorbei.

Es bildeten sich Rückstaus in beide Richtungen.

