Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brietlingen - Anbaugeräte vom Minibagger entwendet - Hinweise ++ Lüchow - Glasscheibe eines Getränkemarktes beschädigt ++ Uelzen - Fahrt unter Einfluss ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 20.07.2023

Lüneburg

Lüneburg- Junge Ladendiebinnen ertappt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 19.07. gegen 18:30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Straße St.-Stephanus-Passage. Zwei 12 und 15 Jahre alte Mädchen entwendeten Kosmetikartikel, wurden hierbei jedoch durch eine Mitarbeiterin beobachtet. Die beiden Verursacherinnen wurden an ihre Eltern übergeben.

Lüneburg - Versuchter Diebstahl einer Geldbörse - Täter gestellt

In den Abendstunden des 19.07. kam es gegen 19:00 Uhr innerhalb eines Restaurants in der Heiligengeiststraße zu einem versuchten Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche. Ein Mitarbeiter beobachtete einen 38-Jährigen, wie dieser aus einer Handtasche einer 70-Jährigen eine Geldbörse entwenden wollte. Auf Ansprache versuchte dieser zu flüchten, konnte aber am Ausgang gestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Diebstähle aus Pkw - Hinweise

Am 19.07. zwischen 15:30 und 17:15 Uhr befand sich ein Pkw Skoda Oktavia geparkt in einer Tiefgarage im Bereich der Soltauer Straße. Unbekannte entwendeten aus diesem unter anderem ein Handy und einen Laptop. Zudem wurde der Innenraum durchsucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen dem 19.07. und dem 20.07. auf einem Parkplatz in der Lindenstraße. Bisher Unbekannte schlugen die Scheibe eines geparkten Pkw VW ein und durchwühlten dieses. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Bei einem weiteren Pkw VW auf dem Parkplatz wurde ebenfalls versucht die Scheibe einzuschlagen, diese wurde jedoch nur beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wittorf - Pkw mit unbekanntem Gegenstand beschädigt - Hinweise

Im Verlauf des 19.07. kam es zwischen 08:15 und 13:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße Im Rehr. Unbekannte beschädigten mit einem bisher unbekannten Gegenstand einen geparkten Pkw Ford Kuga auf einem dortigen Parkplatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer und Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Am 19.07. kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Oedemer Weg Ecke Korb. Ein 46-jähriger Radfahrer missachtete beim Einfahren in den Oedemer Weg die Vorfahrt einer 56-jährigen Radfahrerin.

Brietlingen - Anbaugeräte vom Minibagger entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 19.07. auf den 20.07. entwendeten Unbekannte Anbaugeräte eines Minibaggers. Dieser befand sich auf einer Baustelle in der Straße Bundesstraße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04932-92980, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Arbeitsscheinwerfer eines Minibaggers entwendet - Hinweise

Zwischen dem 17.07. und dem 19.07. entwendeten Unbekannte zwei Arbeitsscheinwerfer eines Minibaggers. Dieser befand sich geparkt auf einem Ortsverbindungsweg der Bundesstraße 493 im Bereich Diahren. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-976400, entgegen.

Bergen (Dumme) - Geld aus Wohnhaus entwendet - Diebe lenken Mitarbeiterin ab - Hinweise

Am 19.07. gegen 15:30 Uhr begab sich ein männlicher Täter in ein Gartengeschäft in der Breiten Straße. Dort lenkte er eine Mitarbeiterin durch Gespräche ab, sodass seine weibliche Komplizin in der Folge aus einem angrenzenden Wohnhaus Bargeld entwendete. Im Anschluss entfernten sich beide Personen fußläufig.

Personenbeschreibung:

Person 1:

- Männlich - circa 165cm groß - sprach italienisch und kein deutsch - circa 30 Jahre alt - schwarze Lederjacke (ggf. Imitat) - dunkle Jeanshose

Person 2:

- Weiblich - circa 165cm groß - kräftige Statur - lila Bauchtasche - dunkle Jogginghose

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Glasscheibe eines Getränkemarktes beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 19.07. auf den 20.07. beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe im Eingangsbereich eines Getränkemarktes in der Seerauer Straße. Im Anschluss entfernten sich die Verursacher. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Fahrt unter Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 20.07. in der Hugo-Steinfeld-Straße wurde festgestellt, dass ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Ford unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest ergab gegen 00:30 Uhr eine Beeinflussung durch THC und Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

