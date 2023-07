Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Handtaschenraub ++ Polizei fahndet mit Phantombild ++ "Wer erkennt den Mann und kann Hinweise geben?" ++ Ermittlungsgruppe eingerichtet ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Nach dem Handtaschenraub in den frühen Nachmittagsstunden des 12.07. fahndet die Polizei nun mit einem Phantombild des Täters. Die Polizei Uelzen richtete in dieser Woche eine Ermittlungsgruppe ein. Das mehrköpfige Team arbeitet mit Hochdruck an einer Aufklärung der Straftat.

Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine bisher unbekannte männliche Person am Mittwoch, 12.07. gegen 14:00 Uhr die Handtasche einer 46-Jährigen im Bereich des Gehweges der Karlstraße entrissen.

Zuvor bewegte sich der Mann bereits im Umfeld eines angrenzenden Baumarktes auf seinem Mountainbike und fuhr dabei im Bereich der ausgestellten Gartenhäuser herum. Laut Videoaufzeichnungen wartete er kurz darauf im Schatten mehrerer Bäume im Bereich der Karlstraße und nutzte einen Moment, in welchem keine Fahrzeuge oder Fußgänger unterwegs waren. Er näherte sich radfahrend von hinten der 46-Jährigen, welche die Karlstraße entlanglief. Er versuchte ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen, dies misslang jedoch und die Frau stürzte schwer. Der Täter drehte daraufhin mit seinem Rad um und entwendete der am Boden liegenden 46-Jährigen die Handtasche, unter anderem mit Bargeld. Kurz danach fuhr der Täter mit seinem Mountainbike in Richtung Karlstraße und wurde hierbei durch Zeugen beobachtet.

Die 46-Jährige erlag wenige Tage nach der Tat ihren schweren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 25-35 Jahre alt - ca. 180-185cm - sehr schlank - Erscheinungsbild: gepflegte Erscheinung, dunklerer Teint, möglicherweise türkischer Herkunft - tiefe Stimme - hageres Gesicht, spitz zum Kinn zulaufend - unregelmäßig dünner Bartflaum - dicke Augenbrauen - bräunlich gefärbte Sonnenbrille - bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug, dunkles "FBI"-Cap, silbernes Kettchen mit Namensplatte am rechten Handgelenk

++++++ Pahntombild und das Bild der FBI-Basecap unter www.presseportal.de +++++

Frage:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer hat sich zwischen 13:40 und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz befunden, wer ist dort mit seinem Pkw gefahren?

Wer hat Beobachtungen gemacht bezgl. eines Radfahrers, dem er jetzt im Nachhinein Bedeutung beimisst?

Wer hat den Täter auf der Flucht mit dem Rad gesehen oder kann andere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe unter 0581-930328 / 0581-930329 - Mo-Fr, 08-16 Uhr oder jederzeit die Wache der Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Hinweise können der Ermittlungsgruppe auch per E-Mail mitgeteilt werden: raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de

