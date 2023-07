Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Reichenbachstraße - vier Leichtverletzte ++ Lübbow, OT. Dangenstorf - Brennender Radlader ++ Uelzen - Einbruch in Geschäft - Hinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 24.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Feuerlöscher entleert - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 24.07. entleerten vermutlich Jugendliche einen Feuerlöscher innerhalb eines Treppenhauses eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße. In mehreren Stockwerken waren die Treppen mit einer Pulverschicht bedeckt. Der Feuerlöscher wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung an Bushaltestelle - mit Pfefferspray gesprüht

Am 23.07. kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Streit zwischen einer 16-Jährigen und einem ebenfalls 16-jährigen Jugendlichen im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße. Hierbei kam es unter anderem zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Weitere Familienmitglieder mischten sich in den Konflikt ein, sodass im Laufe der weiteren Auseinandersetzung mit Pfefferspray gesprüht wurde. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Trunkenheitsfahrt nach Häuslicher Gewalt

Zu einer Häuslichen Gewalt zwischen alkoholisierten Ehepartnern kam es in den späten Abendstunden des 23.07. innerhalb eines Hauses im Bereich Deutsch Evern. Eine 40-Jährige geriet in einen Streit mit ihrem Ehemann, sodass beide sich körperlich angingen und leicht verletzten. Der Ehemann verließ daraufhin das Wohnhaus. Gegen 23:00 Uhr konnte die 40-Jährige dann im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Deutsch Evern mit ihrem Pkw festgestellt werden. Ihre Atemalkoholkonzentration lag bei mehr als 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Zeugen nach Verkehrsunfall vom 17.07. gesucht - zwei Leichtverletzte

Wie bereits am 18.07. berichtet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5561334) kam es am 17.07. gegen 11:20 Uhr im Kreuzungsbereich Hamburger Straße Ecke Am Alten Eisenwerk zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Da die derzeitigen Ermittlungen ergaben, dass die 43-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Fiat 500 gegebenenfalls bei roter Ampel in die Straße Am Alten Eisenwerk abgebogen war, sucht die Polizei nach Zeugen zu diesem Verkehrsunfall. Die Fahrerin und auch der weitere 53 Jahre alte Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb flüchtet aus Tankstelle - Hinweise

Am 23.07. kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Soltauer Straße. Einer bisher unbekannten männlichen Person wurden durch eine Mitarbeiterin zwei Stangen Zigaretten ausgehändigt. In der Folge flüchtete der Unbekannte mit dem Diebesgut aus dem Laden. Vermutlich mit einer weiblichen Begleitperson lief er in Richtung der Straße Hinter der Saline.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Schmuckimitate entwendet - Hinweise

In der Nacht zum 24.07. kam es zwischen vermutlich 02:00 und 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Kuhstraße. Unbekannte schlugen die Fensterscheibe ein und entwendeten unter anderem mehrere Schmuckimitate aus der Auslage. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Pkw überschlägt sich - Fahrerin und Sohn bleiben unverletzt

Am 23.07. kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Bleckede und Alt Garge. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 36-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat Panda nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine kleine Böschung und überschlug sich einmal. Die 36-Jährige und auch ihr 6-jähriger Sohn, wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Einbruch in Vereinsgebäude - Hinweise

In der Nacht vom 23.07. auf den 24.07. brachen Unbekannte gewaltsam in ein Gebäude eines Vereins An den Reeperbahnen ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit jedoch unbekannt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Hinweise

Zwischen dem 22.07. und dem 24.07. versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße einzubrechen. Eine Scheibe hielt jedoch stand, sodass es zu keinem Eindringen kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Reichenbachstraße - vier Leichtverletzte

Am 24.07. kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Reichenbachstraße. Ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Reichenbachstraße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Ilmenaubrücke in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai i30 zusammen. Trotz Bremsung konnte der hinter dem Pkw Hyundai folgende Pkw Golf einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die 40-jährige Fahrerin des Pkw Hyundai und der 25-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem erlitten zwei Kinder aus dem Pkw Hyundai im Alter von 9 und 13 Jahren leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow, OT. Dangenstorf - Brennender Radlader - Feuerwehr verhindert weiteres Ausbreiten

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 23.07. gegen 16:30 Uhr zu einem Brand eines Radladers in der Straße Am Kapellenberg. Durch die Feuerwehren Lübbow, Dangenstorf und Wustrow konnte der Brand gelöscht werden und zudem verhindert werden, dass sich das Feuer auf ein angrenzendes Stallgebäude ausbreitet. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

In den Mittagsstunden des 23.07. befand sich ein bisher unbekannter Mann gegen 12:30 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Heinrich-Meyerholz-Straße in der Nähe des dortigen Sportplatzes. Der Mann entblößte sich vor zwei vorbeilaufenden 26 und 29 Jahre alten Frauen und zeigte sein Geschlechtsteil. Die Frauen entfernten sich daraufhin vom Schulhof.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 20-30 Jahre alt - circa 170-175cm groß - normale, sportliche Statur - dunkelblondes/hellbraunes volles Haar, leicht lockig - sprach hochdeutsch ohne Akzent - Bekleidung: schwarzes Oberteil, schwarze lange Hose

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Diebstahl und Körperverletzung

Am 23.07. kam es gegen kurz vor 19:00 Uhr zu einem Diebstahl im Bereich des ZOB in der Hoefftstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete ein 14-Jähriger einem 17-Jährigen dessen Musikbox und eine geringe Menge Bargeld. Zudem schlug der 14-Jährige den 17-Jährigen und flüchtete. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Jugendliche angetroffen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung wurde eingeleitet.

Uelzen - Einbruch in Geschäft - Hinweise

In der Nacht zum 24.07. kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Gudesstraße. Vermutlich drei bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels Einschlagen einer Schaufensterscheibe Zutritt zu dem Geschäft. Aus diesem wurden mehrere Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Eine Spurensicherung in dem Geschäft wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

