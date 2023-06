Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zu einem Pressegespräch anlässlich der Überwachung des Durchfahrtsverbotes ab dem 12. Juni 2023

Lüdenscheid/Märkischer Kreis (ots)

Ab dem 10. Juni 2023 beabsichtigt die Stadt Lüdenscheid die Anordnung eines LKW-Durchfahrtsverbotes. Die Polizei Märkischer Kreis wird in der Folge am 12. Juni 2023 mit umfangreichen Kontrollmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet beginnen.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind hiermit zu einem Pressegespräch am Freitag, 9. Juni 2023, um 11 Uhr, an der Brunscheider Straße, eingeladen. Treffpunkt ist der Pendlerparkplatz an der A45 Anschlussstelle Lüdenscheid-Mitte.

Beamtinnen und Beamte, die mit der Organisation und Durchführung des Einsatzes vertraut sind, stellen Details zu den beabsichtigten Maßnahmen vor und stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Zur besseren Planung des Termins, bitten wir um kurze formlose Voranmeldung an die E-Mail-Adresse pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de. Vielen Dank. (dill)

