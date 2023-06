Altena (ots) - Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr hat an der Turnhalle am Burggymnasium eine Mülltonne gebrannt. Der Behälter wurde vollständig zerstört. Das Feuer ist von allein ausgegangen. Der Schaden wurde erst später entdeckt. Am Mittwochnachmittag kurz nach 14.30 Uhr hat ein Unbekannter an einer Tankstelle in der Rahmedstraße getankt und ist dann, ohne zu ...

mehr