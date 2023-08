Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Pkw fährt auf Lastkraftwagen auf - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Montag, 31.07.2023, die Bundesstraße 314 in östliche Richtung und musste gegen 11.35 Uhr in Höhe einer Tankstelle wegen vor ihm bremsender Fahrzeuge stark abbremsen. Ein hinter dem Lkw fahrender 62-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des Lkw. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an seinem Pkw beträgt etwa 35.000 Euro. Der Sachschaden an dem Lkw ist hier nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell