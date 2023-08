Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmittag (25.08.2023) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Einkaufszentrum an der Sophienstraße eine Kassiererin eines Kiosks mit einem Messer bedroht und in einem weiteren Geschäft ein Parfum gestohlen zu haben. Der 45-Jährige betrat das Einkaufszentrum gegen 13.15 Uhr und soll anschließend versucht haben, in einem Kiosk die Sicherung von einer Umhängetasche zu durchtrennen. Nachdem die 48 Jahre alte Kassiererin den Tatverdächtigen ansprach, soll er zunächst mit dem Messer in der Hand auf sie zugelaufen sein. Die 48-Jährige flüchtete anschließend hinter den Kassenbereich und der Mann verließ den Kiosk. Kurz darauf soll er einen Drogeriemarkt betreten und ein Parfum sowie eine Packung Zahnbürsten aus der Auslage genommen haben. Nachdem der 48-Jährige das Parfum in seine Umhängetasche gesteckt und lediglich die Zahnbürsten bezahlt haben soll, sprach ihn ein Sicherheitsmitarbeiter an, hielt in fest und alarmierte die Polizei. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (26.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell