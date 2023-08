Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende (25.08. bis 28.08.2023) ein Auto in der Vogelsangstraße aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten zwischen 19.15 Uhr am Freitag und 17.00 Uhr am Montag die Beifahrertür des auf Höhe der Hausnummer 100 geparkten schwarzen Smart Fortwo auf. Sie erbeuteten daraus eine Kosmetiktasche und brachen zudem die Radioantenne ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

