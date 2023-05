Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: 11-jähriger stürzt mit Fahrrad und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil sich ein Kleidungsstück in den Speichen des Vorderrades verhedderte, stürzte am Mittwoch, 24.05.2023, gegen 12:30 Uhr ein 11-jähriger Junge in Dachsberg-Wittenschwand. Er verletzte sich hierbei leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

