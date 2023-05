Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec aus Schopf entwendet - Polizei sucht Besitzer von Mountainbike

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 00.45 Uhr, eine Person mit, welche gerade ein Fahrrad aus einem Schopf in der Wilhelm-Wagner-Straße schieben würde. Sie habe den unbekannten Mann lautstark aufgefordert das Fahrrad stehen zulassen. Dieser jedoch flüchtete mit dem Fahrrad. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte entwendete aus dem abgeschlossenen Schopf ein verschlossenes, schwarzes Pedelec der Marke Cube. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Zurück ließ der Unbekannte ein violettes Mountainbike der Marke Trek, Modell Marlin. Es liegt die Vermutung nahe, dass dieses Mountainbike auch entwendet wurde. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun den Besitzer von dem Mountainbike. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier (Telefon 07621 176-0) in Verbindung setzen.

