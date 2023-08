Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (28.08.2023) ist ein 39 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landstraße 1205 schwer verletzt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 39-Jährige mit seiner Kawasaki gegen 12.15 Uhr die Landstraße in Richtung Bundesstraße 27, als er auf Höhe der Abfahrt Möhringen-Ost aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve, geradeaus über zwei Verkehrsinseln und anschließend in ein Waldstück fuhr. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten bei ihm eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest, weshalb der Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

