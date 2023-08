Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (27.08.2023) im Korntaler Weg ist eine 62 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 62-Jährige fuhr den Waldweg Korntaler Weg von der Goslarer Straße kommend in Richtung Tachenbergstraße entlang, als sie offenbar beim Überholen mit der 30 Jahre alten Fußgängerin zusammenstieß, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Die 62-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungsärzte kümmerten sich vor Ort um die Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

