Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

In eine Apotheke an der Münsterstraße in Appelhülsen gelangten Einbrecher nicht. In der Nacht auf Dienstag (08.08.23) wollten sie gegen 2.05 Uhr eine Tür aufhebeln. Ein Zeuge beobachtete einen unbekannten Mann. Er ist rund 1,75 Meter groß, schlank-athletisch gebaut, 20 bis 30 Jahre alt. Er trug einen hellen Trainingsanzug der Marke Adidas und eine schwarze Mütze. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

