POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mittlerer Schlossgarten (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Samstagmorgen (26.08.2023) im Bereich des Mittleren Schlossgarten bei den dortigen Schachbrettern als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Der Unbekannte grüßte gegen 08.45 Uhr einen 25-Jährigen und manipulierte hierbei an seinem Glied. Daraufhin verließ der Geschädigte die Örtlichkeit. Er konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: ca. 40 Jahre alt, blondes kurzes Haar, trug ein orangenes Sportoberteil, eine kurze schwarze Hose und sprach akzentfrei deutsch. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

