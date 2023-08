Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wolfbusch (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 71-jähriger Motorradfahrer, der am Samstagmorgen (26.08.2023) gegen 07:50 Uhr die Solitudestraße in Richtung Weilimdorf befahren hatte. Auf Höhe der Einmündung "Am Vogelherd" nahm dem 71-Jährigen ein 70-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt. Der Motorradfahrer versuchte den Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung zu vermeiden, kam hierbei ins Rutschen und stürzte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

