Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer überschlägt sich

Kaltennordheim (ots)

Ein 69-jähriger Radfahrer befuhr Dienstagabend die Strecke von Kaltennordheim in Richtung Oberkatz. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich samt Fahrrad. Er verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,79 Promille. Bereits einige Zeit vor dem Unfall musste eine Autofahrerin, die dem Radler entgegen kam, eine Vollbremsung durchführen und ausweichen, weil der Mann sonst frontal in ihr Auto gekracht wäre. Der 69-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Eine Blutentnahme war die Folge.

