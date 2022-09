POL-MG: Nachtrag 2 zu "Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Mehrere Schwerverletzte nach Auseinandersetzung mit Schüssen"

Mönchengladbach (ots) - Fehler in einer Altersangabe In der oben genannten Pressemitteilung ist ein Fehler in einer Altersangabe unterlaufen. Hierin lautet es: "Im Laufe der Nacht nahm die Polizei insgesamt fünf tatverdächtige Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren vorläufig fest." Richtig ist: "Im Laufe der ...

