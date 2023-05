LPI-SHL: Mit Auto überschlagen

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag zu Dienstag sechs Zierbäume im Außenbereich des Obermaßfelder Vereinshauses in der Gartenstraße. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Meininger Polizei (03693 591-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

