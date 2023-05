LPI-SHL: Bäume beschädigt

Suhl (ots) - Ein 17-jähriger Moped-Fahrer missachtete Dienstagnachmittag beim Verlassen eines Parkplatz "Am Bahnhof" in Suhl die Vorfahrt. Er übersah den herannahenden Volkswagen einer 33-Jährigen und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Hierbei kam der junge Fahrer zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Vor Ort lehnte er jedoch eine ärztliche Versorgung ab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr